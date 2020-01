C’è grande soddisfazione in casa Virtus Vasto Calcio, per i presidenti Massimo Giannone e Paolo Acquarola, per aver convinto mister Massimo Vecchiotti ad accettare di collaborare come allenatore. L’organico della Virtus quindi, si arrichisce di un altro grande tecnico con esperienze importanti nei settori giovanili e in vari campionati di eccellenza; assieme a lui infatti ricordiamo altri importanti “acquisti” di quest’anno: Donato Anzivino, oltre 150 presenze in serie A ed ex allenatore di Nocerina e Pro Vasto serie C, Mario Lemme ex calciatore del Parma in serie A, del Pescara e di tante altre societa’ di serie B; Giorgio Ventrella, ex bandiera della Pro Vasto. A tutte queste bandiere del calcio, con immenso orgoglio della società, anche quest’anno hanno accettato di collaborare Michele De Foglio, Lorenzo Iuso e Paolo Acquarola, con i tanti giovani promettenti come i mister Andrea Gizzarelli, Nello Mazzatenda, Domenico Travaglini, Elia Portellini, il prof. Luciano Bucci, ed il prof. Simon Del Casale guidati tutti assieme da Lucio Rullo.

Altra grande soddisfazione per la società Virtus Vasto è stata arrivata dopo la prima rete di Roberto Inglese in Serie A con il Chievo Verona contro la Sampdoria [LEGGI]; un ragazzo che prima di passare al Pescara Calcio è stato allenato nella Virtus Vasto per due anni da mister Lucio, il quale, con tanta pazienza e capacità, lo ha trasformato da centrocampista ad attaccante, fattore che fu determinante per il proseguo della sua carriera .Tutto questo è frutto di tanti sacrifici economici nonchè di una grande programmazione ed organizzazione efficace della dirigenza, capeggiata dall’instancabile Massimo Giannnone, dal dott. Nicola Quintavalle, da Paolo Acquarola e coadiuvata dalla bravura, professionalità del grande Direttore Sportivo Lucio Rullo, che in poco tempo è riuscito a far diventare la Virtus Vasto un importante punto di riferimento sia educativo che sportivo, per i tantissimi giovani non solo di Vasto ma di tutto il comprensorio vastese. Basti pensare al grande staff tecnico che mister Rullo è riuscito a formare quest’anno, uno staff tecnico che a detta di molti è uno dei migliori della Regione. Questa è la conferma che la Virtus Vasto è da tanti anni ai vertici del calcio giovanile abruzzese e tante sono le società professionistiche interessate ai tanti ragazzi che militano nella Virtus Vasto Calcio.

ASD Virtus Vasto Calcio