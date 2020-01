Nel lunedì della sesta giornata del Campionato Juniores d’Elite (gir. B), le quattordici formazioni abruzzesi sono scese in campo impegnate nelle sfide in programma. Si conferma in testa alla classifica il River Casale che in casa dell’Atessa Mario Tano è riuscito a vincere per 2-0, seguito dal Vasto Marina (1-0 sul Francavilla) che non ha intenzione di perdere terreno dalla capolista e vuole ritornare a sedersì lì sopra. Vince la Renato Curi Angolana in trasferta con il Vasto Calcio (5-1), mentre l’U.s. San Salvo a Cepagatti trova la quarta sconfitta stagionale, rimanendo con soli quattro punti in classifica. In casa l’Acqua e Sapone di mister Naccarella è riuscita a battere per 6-1 il Sambuceto e la Spal Lanciano tra le proprie mura ha superato il Miglianico (2-1). Infine, giornata senza bottino per il Cupello, contro Il Delfino Flacco Porto uscito sconfitto per 2-1. Per quanto riguarda il Campionato Juniores Provinciale (girone Chieti), il Casalbordino questa settimana ha ottenuto la seconda vittoria stagionale, battendo 4-2 il Bucchianico.

Una vittoria al fotofinish quella del Vasto Marina ai danni del Francavilla, formazione quest’ultima che ha dato tantissimo filo da torcere ai ragazzi di mister Cesario. Il gol di Donato Forte, arrivato in pieno recupero, ha regalato altri tre punti ad una squadra che vuole subito tornare a sedere sopra di tutti. In occasione del gol, una punizione dei vastesi ha permesso a Nocciolino di colpire la palla di testa e di servire così proprio Forte davanti alla porta. 1-0 e vittoria in tasca. Il distacco dalla prima rimane di due punti, gli stessi persi la scorsa settimana nel derby con il Cupello. Brutta sconfitta per il San Salvo, arrivata dopo una gara dominata dagli ospiti sul campo del Torre Alex Cepagatti. I padroni di casa sono riusciti a siglare la rete definitiva intorno al venticinquesimo del primo tempo, chiudendosi successivamente in difesa per evitare di subire il gol del pareggio. I biancazzurri hanno creato molto, ma il gol non è arrivato. La prossima settimana i ragazzi di mister Di Nardo saranno impegnati nel derby con il Vasto Calcio, sfida che dovranno vincere per fuggire dalla parte bassa della classifica.

Un lunedì senza bottino anche per il Cupello, sconfitto in trasferta da un Delfino Flacco Porto che è riuscito prima a ristabilire il pareggio a pochi minuti dal termine del primo tempo, e poi successivamente a realizzare il gol del definitivo 2-1 nella ripresa su rigore. Il Cupello, in precedenza al trentesimo, era passato avanti con Fiore, grazie al suo colpo di testa vincente. Poi però, nonostante le occasioni avute nel finale con i vari Fiore e Croce, si è dovuto arrendere alla fisicità e alla buona copertura in fase difensiva dei padroni di casa. Una sconfitta che catapulta i cupellesi momentaneamente più in basso in classifica (quinto posto). Non arrivano buone notizie neanche in casa Vasto Calcio. Nella sfida casalinga con la Renato Curi Angolana, i ragazzi del presidente Giannone subiscono un 5-1 dopo una partita segnata dagli errori difensivi. L’eurogol da centrocampo di Nattarelli nella prima frazione di gioco aveva ristabilito il pareggio (1-1), ma poi la ripresa è stata caratterizzata da molti errori difensivi dei casalinghi. Per il Vasto Calcio un’altra sconfitta che non porta punti a casa e che ribadisce le difficoltà di questa squadra in questo campionato.

Tutti i risultati della sesta giornata

Vasto Marina-Francavilla 1-0

Atessa Mario Tano-River Casale 0-2

Acqua e Sapone-Sambuceto 6-1

Torre Alex Cepagatti-San Salvo 0-1

Spal Lanciano-Miglianico 2-1

Vasto Calcio-RC Angolana 1-5

Il Delfino Flacco Porto-Cupello 2-1

La classifica

River Casale 18

Vasto Marina 16

RC Angolana 13

Acqua e Sapone 13

Sambuceto 12

Cupello 10

Torre Alex Cepagatti 10

Francavilla 9

Il Delfino Flacco Porto 7

San Salvo 4

Spal Lanciano 3

Vasto Calcio 2

Miglianico 2

Atessa Mario Tano 0