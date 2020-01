"Dopo aver letto e preso contezza della delibera di Giunta n.866 del 27 ottobre non solo restano in piedi tutte le mie perplessità, ma sono ancora più convinto delle chiacchiere e delle false promesse di finanziamento da parte del presidente D’Alfonso che si ostina a far scrivere atti regionali dove non vi è nessuna traccia sia di parere di bilancio sia di copertura finanziaria".

Così il presidente della commissione Vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo che torna sullo stanziamento di 400mila per lavori di sistemazione idraulica sulla Statale 650 Trignina all’altezza dello svincolo del Comune di Lentella: "Capisco la velocità del consigliere Camillo D’Alessandro nel tentativo di smentirmi ed affermare che la DGR è stata approvata in sede di Giunta – spiega Febbo – ma non viene detto invece che anche questa volta manca il parere del bilancio, si tratta di economie derivanti da ribasso di gara e quindi vincolate a monitoraggio. Nella suddetta delibera vengono indicate delle economie derivanti da ribasso d’asta, giusta delibera n. 641 del 28.7.2015, determinate da altri interventi inseriti all’interno di un Accordo di Programma Quadro ben articolo e già delineato. Nello specifico si legge nel deliberato 'economie inserite in sede di monitoraggio come riprogrammabili e quindi saranno opportunamente accertate dal RUA (Responsabile Unico dell’Accordo) in sede di monitoraggio e oggetto di proposta del RUPA (Responsabile Unico delle Parti) al tavolo dei sottoscrittori'".

Per Febbo, quindi, si tratta di "risorse ancora da individuare, programmare e approvare e conoscendo la tempistica nel 2017 sapremo se le risorse ci sono e la effettiva quantificazione, e nel 2018 se si potrà fare l’intervento promesso. Quindi – conclude Febbo - invito l’ex sottosegretario D’Alessandro ad attenzionare nel merito le delibere che il suo Presidente porta in sede di Giunta, altrimenti si rischia di fare brutte figure come i 28.700.000,00 euro per gli 87 interventi in altrettanti Comuni destinati al dissesto idrogeologico che ad oggi (dal 12marzo 2015 ) sono ancora bloccati dall’ufficio competente per mancanza di risorse nel bilancio. Pertanto anche riguardo alla delibera inerente lo svincolo di Lentella attenderò e verificherò il suo iter al fine di dare risposte concrete ai territori".