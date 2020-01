Quella di ieri è stata la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Come da tradizione, l'arcivescovo Bruno Forte ha celebrato la messa nel piazzale del cimitero di Vasto, alla presenza dei sacerdoti della città e di un gran numero di fedeli. Anche quest'anno ad animare la celebrazione liturgica sono stati i giovani dell'Oratorio Salesiano di Vasto che poi, terminata la funzione, hanno vissuto nella struttura di via San Domenico Savio la rievocazione della castagnata di Don Bosco.

Durante la celebrazione monsignor Forte, da poco rientrato in diocesi dopo l'esperienza a Roma come segretario speciale del Sinodo sulla famiglia, ha detto: "Vivere la vita eterna significa vivere la gioia di sapere di essere amati da Dio". Ha poi aggiunto: "Il cristiano è l'uomo della gioia". Il pensiero rivolto alle persone defunto è quello di "sapere che Cristo è risorto e anche noi non siamo fatti per la morte ma per la vita, una vita eterna che inizia già su questa terra, vivendo come figli di Dio".

Gli appuntamenti legati alla ricorrenza dei defunti proseguiranno domani, 4 novembre, con la visita organizzata dal Italia Nostra del Vastese al cimitero storico. Quest'anno il percorso inizierà dalla cappella della Madonna del Soccorso, in via Ciccarone, alle 15 [LEGGI].