Anche a Scerni il 4 novembre sarà segnato dall'omaggio ai caduti, nella giornata dell'unità e delle forze armate. L'appuntamento è alle ore 11.30 in Municipio. Da lì partirà il corteo che, accompagnato dalla banda musicale del paese, ricostituita lo scorso aprile, raggiungerà il monumento ai caduti in piazza De Riseis. Sarà il sindaco Giuseppe Pomponio, insieme al comandante della stazione dei carabinieri, maresciallo Graziani, e dal parroco Don Domenico Campitelli, a deporre la corona d'alloro. Alla cerimonia parteciperanno anche gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

A conclusione della mattinata prenderanno parola il primo cittadino e un consigliere comunale della minoranza. "In celebrazioni come questa - sottolinea Pomponio - l'amministrazione comunale tutta si ritrova in uno spirito di unità e fratellanza, senza guardare agli schieramenti politici".