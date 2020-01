"Aumentano le strisce blu, aumentano i prelievi nelle tasche dei cittadini vastesi". Così il consigliere comunale Davide D'Alessandro (Noi con Salvini) a commento della notizia relativa alla pubblicazione della delibera che regolamenterà la nuova gestione dei parcheggi a pagamento in città (qui l'articolo).

"Ho scritto più volte e in tempi non sospetti, cioè a debita distanza dalle elezioni e dalle possibili strumentalizzazioni, - scrive D'Alessandro - che bisogna smetterla con le strisce blu, con l’ennesima e fastidiosa tassa che si rinnova quotidianamente. A Vasto manca soltanto l’aria da tassare. 449 posti a Vasto Centro, 199 in Aree Vasto Città e 743 alla Marina (a pagamento dal 1 luglio al 31 agosto, ndr). Totale 1391. E se non siete contenti, tutti al multipiano, regalato a mille euro al mese per una vita. Ma la volete smettere o no? Fino a quando l’amministrazione che tassa e ritassa intende abusare della pazienza dei cittadini? Quante cose e quanti rinnovi di gestione si faranno fino a maggio 2016? I nove anni e mezzo dell’Amministrazione Lapenna - conclude D'Alessandro - sono stati un fallimento, ma gli ultimi mesi sono pericolosi. Soprattutto per chi verrà dopo. Auguri".