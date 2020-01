Terza sconfitta di fila per la Vastese calcio a 5 nel campionato di serie C2. I biancorossi di mister Domenico Giacomucci perdono 7-5 al termine di una sfida rocambolesca in casa del Futsal Ripa. Entrambe le formazioni hanno impostato la partita sul pressing totale ed è stata la squadra di casa a trovare il doppio vantaggio, al 10' e al 12'. Sambrotta ha accorciato le distanze anche se poi il Ripa ha trovato la rete del 3-1. Per la Vastese l'inizio del secondo tempo è stato un incubo, infatti i padroni di casa hanno trovato 3 reti che li hanno portati sul 6-1 in dieci minuti.

A quel punto mister Giacomucci ha giocato la carta del portiere di movimento che ha portato i suoi frutti. Ruggiero e Sambrotta hanno accorciato le distanze prima della settima rete del Futsal Ripa (7-3). I biancorossi hanno continuato con il forcing riuscendo a trovare altre due reti con il portiere Sputore, prima su azione e poi su calcio di rigore. Il massimo sforzo dei vastesi non è bastato però a raggiungere il pareggio e la sfida si è così chiusa con tanto rammarico per quei dieci minuti di buio che sono, di fatto, costati la sconfitta.

Per la formazione juniores è invece arrivato il primo punto della stagione 2015/2016. I ragazzi allenati da Giampaolo Porfirio hanno pareggiato 6-6 in casa del San Vito, mostrando positivi segnali di crescita per una squadra ancora sperimentale e che si presenta per la prima volta in un campionato federale. Nel primo tempo la Vastese ha trovato per due volte il vantaggio, subendo in entrambe le occasioni il pareggio dei padroni di casa e la loro rete per il 3-2 con cui si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa la squadra di mister Porfirio ha trovato subito il pareggio dando vita ad un duello con gli avversari fino al 5-5. Dopo aver fallito un calcio di rigore, il San Vito ha trovato il vantaggio a 5 minuti dalla fine. Solo nelle battute finali Nunzio Menna ha realizzato la rete del pareggio andando ad aggiungere il suo nome al tabellino su cui erano già finiti Marco Amici (un poker per lui) ed Emanuele Migliaccio.