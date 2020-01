Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, intervistata a margine del recente incontro di Palmoli con prefetto e questore, nel sottolineare la necessità della collaborazione dei cittadini ha messo a nudo un dato in contrasto con la richiesta di maggiore sicurezza: "A San Salvo abbiamo istituito un fondo per i cittadini di 40mila euro per il rifacimento delle facciate o l'installazione della videosorveglianza: le domande pervenute riguardano solo gli interventi sulle facciate. Evidentemente c'è bisogno ancora di sensibilizzazione".