Il Comune di San Salvo ricorda che la città "è inserita nella zona climatica di categoria C. L'accensione degli impianti termici è consentita dal 15 novembre al 31 marzo con il limite massimo di 10 ore giornaliere".

"In Italia la classificazione climatica degli oltre 8.000 comuni in sei zone climatiche è stata introdotta dal Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 (tabella A e successive modifiche ed integrazioni) e fissa il regolamento con norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione".