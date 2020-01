Dopo l’esordio in serie A con il Chievo Verona [LEGGI] ed altri minuti importanti nelle successive partite (cinque fin'ora giocate), Roberto in Inglese si prende un'altra doppia soddisfazione. Nella prima in assoluto da titolare in campo nella massima serie, al minuto trentaquattresimo ha realizzato la sua prima rete. Il suo primo gol in serie A. Cross dalla sinistra di Meggiorini in area, Inglese stoppa, tira, segna e festeggia con tutti i compagni in panchina per il sigillo che ha ristabilito il pareggio, poi risultato definitivo, contro la Sampdoria. Nel posticipo dell’undicesima giornata mister Maran ha scelto di schierarlo trai primi undici, confermando quanto stia contando sul suo contributo.

Oltre al gol realizzato, nei minuti successivi ha tentato di ripetersi, sfiorando la doppietta, così come in precedenza. Per Inglese un sigillo importante che gli ha permesso subito di ripagare la fiducia datagli dall’allenatore.“Sono abbastanza contento, non siamo partiti benissimo ma stiamo giocando bene. Contento del gol anche se avrei preferito che fosse quello per il vantaggio” queste le sue parole nell’intervista a fine primo tempo. Al diciasettesimo della ripresa, la sostituzione per far posto a Paloschi e la lunga coda di applausi ad accompagnare la sua uscita dal campo, hanno chiuso la serata magica di Roberto Inglese.