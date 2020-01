È stata pubblicata in questi giorni, nonostante sia datata 1 agosto 2015, la delibera n°253 approvata dalla Giunta comunale nell'ambito della regolamentazione delle soste a pagamento. L'amministrazione comunale, infatti, si appresta a rinnovare il servizio di gestione del servizio e, in questo ambito, a individuare nuovi spazi di sosta a pagamento e nuovi meccanismi di pagamento.

Come previsto in delibera, 449 saranno i posti a pagamento nelle Zone A, B e C di Vasto Centro, in piazza Histonium, corso Dante, corso Plebiscito, via Aimone , via San Michele, piazza Marconi, via Tre Segni, piazza S.Chiara, via Smargiassi, via Cavour, corso Italia Vasto Centro, viale D’Annunzio, via Giusti, via Carducci e via Michetti; 199 posti a pagamento in Aree Vasto Città, in via Ciccarone, via Giulio Cesare, via San Camillo De Lellis, piazzale Francesco Smargiassi e piazza Robert Baden-Powell. A Vasto Marina, saranno 743 i parcheggi a pagamento, in viale Duca degli Abruzzi, via E. Cordella 1°, 2°, 3° tratto e nei pressi del Monumento alla Bagnante e da piazza Rodi a Fosso Marino, via San Tommaso (residence Fortunato).

Novità anche per quanto riguarda i pagamenti: "Tariffa prima mezz’ora (sosta breve) € 0.30; 1° ora € 0.50; 2° ora e successive € 1.00. Per i soli residenti anagrafici, titolari di attività private produttive e commerciali, insistenti nell’ambito del centro abitato, ovvero residenti in zona A1 e A2 del Piano Regolatore, sulle strade sulle quali vige la sosta a pagamento, dovrà essere prevista la possibilità del rilascio di abbonamento annuale a tariffa agevolata, per la sola Zona di residenza o sede dell’attività privata e/o commerciale, come da tabella relativa a 'Vasto Centro Città e zone limitrofe', limitatamente ad una sola auto per nucleo familiare con la possibilità di interscambi are il contrassegno tra le auto intestate ai componenti dello stesso nucleo familiare. Il costo annuale per questa tipologia di abbonamento è fissato a € 70.00 annuale. Il tagliando avrà una durata annuale e per il rilascio è previsto un contributo di € 5.00. Per le altre tipologie di utenti, gli abbonamenti card-ricaricabili da prevedere saranno i seguenti: Area Vasto Centro Città e Zone limitrofe, Fascia 1, Residenti e titolari attività, Annuale € 70.00; Area Vasto Città, Fascia 2, Residenti e non, Giornaliero € 5,20, Settimanale € 26,40, Mensile € 76,80; Vasto Marina, Fascia 3, Residenti di Vasto e titolari di attività a Vasto Marina Abbonamento stagionale € 30.00 valido su tutte le aree di sosta, Giornaliero € 6,00; Fascia 4, Non Residenti, Giornaliero € 7,00, Settimanale € 30,00, Mensile € 100,00, Stagionale € 180,00".

Per quanto riguarda invece gli orari, "per Vasto Città tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; per Vasto Marina tutti i giorni feriali e festivi dal 01/07 al 31/08 dalle ore 8,00 alle ore 20,00; per Piazzale Francesco Smargiassi e Piazza Robert Baden-Powell tutti i giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle 16,00 alle ore 20,00".

Tutte le modifiche andranno in vigore solo con il nuovo affidamento della gestione dei parcheggi.

Per consultare il documento completo clicca qui.