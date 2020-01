Si terrà sabato 7 novembre alle ore 18, presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, in Vico Raffaello n° 1 a Vasto, l’inaugurazione della mostra dell’artista Nicola Della Rocca. L’iniziativa, dal titolo Arte in mostra, consiste in una esposizione permanente di opere realizzate con le tecniche di intarsio a massello, tornitura su segmentato, tornitura su blocco, intaglio, sbalzo e cesello su rame, tecnica del tarlo, scultura su pietra.

"Gli artieri – ha spiegato Filippo Pietrocola, presidente del sodalizio - per secoli sono stati l’asse principale delle attività produttive della nostra terra e specificatamente della nostra città da sempre capoluogo di questo comprensorio; asse portante e vivamente impegnati anche del nostro sodalizio che per primo a Vasto ha introdotto il concetto dell’insegnamento dei mestieri in forma collettiva tradizionalmente praticato con l’apprendistato da garzone. In questa ottica e su questo solco sepolto dalla desuetudine – ha proseguito Pietrocola - va letta ed accolta la mostra di Nicola Della Rocca, seguita, ci auguriamo, dalla volontà di altri artigiani, artisti, espositori".