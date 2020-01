Roberto Laccetti lascia il partito e lo fa con uno scarno comunicato nel quale cerca di non alimentare polemiche: "L’Udc è il partito all’interno del quale ho cominciato a fare politica e che mi ha concesso di poter fare prima il commissario locale e poi il presidente, regalandomi bei momenti e spesso l’affetto di tanti amici. La decisione che mi ha indotto a lasciare - precisa Laccetti - è racchiusa in poche parole: ragioni prevalentemente di ordine etico e morale e quindi personale. Esco senza fare polemiche e senza criticare la gestione del partito operata a livello regionale anche se non la condivido. Nell’Udc lascio tanti amici ai quali va il mio affetto, un grande in bocca al lupo nella speranza che l’Udc possa risorgere e tornare ad essere uno dei protagonisti della scena politica locale, regionale e nazionale".

Fin qui il comunicato ufficiale, ma la frattura all'interno del partito appare ormai evidente, dopo la decisione del livello regionale e nazionale di commissariare l'Udc e affidare la riorganizzazione a Francesco Piccolotti (qui l'articolo). Dopo le forti critiche giunte dal consigliere comunale Massimiliano Montemurro (qui l'articolo) la decisione presa da Laccetti conferma il malumore in casa Udc che potrebbe anche portare ad ulteriori strappi. Non è escluso, infatti, che l'esempio dell'ex presidente possa essere seguito da "pesanti" (nel senso del corredo elettorale) esponenti dello stesso partito, che - nell'ambito delle prossime amministrative - a questo punto potrebbero optare per la costituzione di una lista civica, lasciando a Piccolotti un "fucile scarico", ovvero un partito privo dei "portatori di voti" più influenti. Molto dipenderà anche dalle scelte di Massimiliano Montemurro, attualmente il più vicino (almeno per quanto già espresso) alla posizione dell'ex presidente.