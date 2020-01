È un inizio di campionato da incorniciare quello della BCC San Gabriele. Le ragazze vastesi, battendo il Lanciano per 3-1, hanno conquistato la terza vittoria consecutiva e ora comandano la classsifica del campionato di serie C insieme a Orsogna e Pescara 3. Ieri, la squadra guidata in panchina da Maria Luisa Checchia insieme a Caterina De Marinis, ha giocato sul velluto i primi due set, chiusi 25-17 e 25-18, approfittando anche dei tanti errori commessi dalle avversarie. Ma, nel terzo set, il Lanciano è tornato in partita limitando gli errori in ricezione e riuscendo a contenere gli attachi vastesi così da suo il parziale arrivando ai vantaggi (29-27). Quando sembrava che l'inerzia del match potesse volgere a favore delle frentane ecco che Genovesi e compagne hanno ritrovato la giusta compattezza e si sono aggiudicate quarto set (25-13) e partita.

Tre punti importanti che danno fiducia per il lavoro di crescita da continuera a portare avanti. "Bisognerà lavorare molto sulla tecnica di difesa - commenta il team manager Ettore Marcovecchio - e sopratutto sulla mentalità difensiva che, in questo avvio di stagione, sembrano essere il nostro puntio debole". Domenica prossima la BCC San Gabriele giocherà ancora in casa, ricevendo la visita del Teramo.