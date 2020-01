Si tratta di un defibrillatore semiautomatico, un macchinario in grado di eseguire un tracciato e capire se attivarsi. È il dono che la sede vastese della Bcc Valle del Trigno e il laboratorio Bioanalisi hanno fatto al Circolo Tennis "Antonio Boselli" di Vasto, durante l'incontro di ieri pomeriggio presso la sede del circolo.

Presenti all'incontro, il presidente del circolo, Eugenio Spadano, con diversi rappresentanti del direttivo, tra cui il vice presidente Gabriele Tumini, il presidente della Bcc Valle del Trigno, Nicola Valentini, il direttore della filiale vastese, Angelo Primiano, e la dottoressa Anna Baccalà per il laboratorio Bioanalisi. All'incontro anche il presidente della V commissione regionale Sanità, Mario Olivieri.

Come spiegato dal presidente Spadano, l'idea - che anticipa di qualche mese la legge che impone questo tipo di dotazione a tutti i circoli sportivi e altre strutture - è nata dalla constatazione che, nonostante chi pratica attività fisica sia meno soggetto a problemi cardiaci che richiedono l'intervento con un defibrillatori, le cronache sportive non mancano di episodi spiacevoli. "In caso di arresto cardiaco - ha spiegato il presidente del Circolo - bisogna agire in tre minuti ed è evidente che nessuna ambulanza farebbe in tempo. In attesa dell'intervento del 118, quindi, il defibrillatore può salvare la vita. Speriamo di non doverlo mai utilizzare, ma era opportuno averlo".

Spadano ha poi voluto ringraziare gli "sponsor" dell'iniziativa che si sono divisi la spesa per l'acquisto del defibrillatore che sarà posizionato in una teca all'interno del circolo. Per l'utilizzo del macchinario, il presidente del circolo ha annunciato che saranno predisposti corsi di formazione per i soci che vorranno impararne l'utilizzo.

A seguire, gli interventi del presidente della Bcc, Nicola Valentini, e della dottoressa Anna Baccalà, che si sono detti felici di aver contribuito all'acquisto del macchinario, assicurando la presenza e l'attenzione per il territorio. "La nostra - ha rimarcato Valentini - è una banca cooperativa, è nella sua essenza partecipare alla vita della comunità; cerchiamo di essere sempre presenti dove c'è qualche iniziativa meritevole, e dove non c'è cerchiamo di stimolarla".

A chiudere l'incontro, il saluto di Mario Olivieri, che ha ricordato l'impegno della Regione Abruzzo nel dotare tutte le strutture sanitarie dello stesso strumento da ieri nelle disponibilità dei soci del Circolo Tennis "A. Boselli" di Vasto.