Roby Santini show questo pomeriggio su Canale 5, dove il dj e cantautore abruzzese si è esibito all'interno del contenitore domenicale di Barbara D'Urso Domenica Live. Per l'occasione Santini si è confrontato in una gara a tre con Ray Sugar Sandro e un barzellettiere.

Bene la prima sfida per l'autore del tormentone estivo Giovanna e Angiolino, che ha superato il turno che ha registrato l'esclusione di Ray Sugar Sandro, cantando La sposa me. In "finale", però, al dj abruzzese è stato preferito il barzellettiere.

Per Roby Santini, comunque, non sono mancati complimenti e riconoscimenti, davanti e dietro le quinte: "Onore a Roby - ha infatti sottolineato Claudio Lippi durante la trasmissione - che porta avanti le tradizioni folkloristiche del suo territorio".

"Sono attapirato... - ha scritto Santini ai suoi fan su Fabecook al termine della trasmissione - ma soddisfatto per l'ovazione in studio, per il vostro sostegno e per i complimenti dietro le quinte fatti da grandi artisti... è come se avessi vinto. Grazie a tutti".