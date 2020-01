PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

La Casolana il vuoto e allunga in testa con la larga vittoria sul Tre Ville per 5 a 1.

Il Fresa vince in casa contro l'ostico Guastameroli per 3 a 1. I biancorossi ritrovano la vittoria in campionato dopo il superamento del turno in Coppa Abruzzo. In gol Ruzzi, Vasiu e Mirolli con una grandissima azione. In virtù di questo risultato, lo Sporting San Salvo (in campo ieri, LEGGI) resta ancorato al secondo posto in coabitazione con Real Montazzoli e Guastameroli.

Torna alla vittoria anche il Montalfano in trasferta a Lanciano. Contro la Spal i gialloverdi vanno sotto di una rete, ma trovano la forza di reagire e ribaltare il risultato con i gol di Tracchia e Zara.

Giornata infine non esaltante per altre "vastesi": pareggi per Gissi (1 a 1 col Mario Tano), Roccaspinalveti e Trigno Celenza nella sfida diretta (2 a 2) e sconfitta per lo Scerni in trasferta a San Vito (1 a 0).

I RISULTATI DELLA 7ª GIORNATA



Fresa - Guastameroli 3-1

Gissi - Mario Tano 1-1

Piazzano - Marcianese 1-0 (ieri)

Roccaspinalveti - Trigno Celenza 2-2

S. Vito - Scerni 1-0

Spal Lanciano - Montalfano 1-2

Sporting Casolana - Tre Ville 5-1

Sporting San Salvo - Real Montazzoli 1-0 (ieri)

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 21

Sporting San Salvo 14

Guastameroli 14

Real Montazzoli 14

Fresa 11

Piazzano 11

Marcianese 11

Montalfano 10

Tre Ville 10

Roccaspinalveti 8

S. Vito 7

Scerni 6

Trigno Celenza 5

Gissi 4

Spal Lanciano 2

Mario Tano 2

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Spal Lanciano

Guastameroli - Tre Ville

Marcianese - Fresa

Montalfano - S. Vito

Real Montazzoli - Roccaspinalveti

Scerni - Gissi

Sporting San Salvo - Piazzano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Cade per la prima volta il Real Carpineto Sinello, capolista finora del girone G. Ad aggiudicarsi il big match sono infatti i vastesi del Real Porta Palazzo che in trasferta vincono largamente per 4 a 2. Sono i viola di casa i primi a rendersi pericolosi, ma è la formazione di mister Budano - che contava diverse assenze importanti - a concretizzare prima con Romilio dalla lunga distanza e poi con D'Adamo.

Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa cercano di pareggiare i conti scoprendosi dietro e i vastesi non perdonano prendendo il largo con le reti di Tenaglia e Stivaletta. Per i padroni di casa hanno poi accorciato le distanze Sambrotta e Zocaro. I gialloneri così agganciano il primo posto a 13 punti.

La classifica si accorcia: dietro salgono Virtus Rocca San Giovanni (3 a 1 al San Buono) e Real San Giacomo (2 a 1 al Mario Turdò, Praino e D'Ascenzo per il Real e Barisano per gli ospiti).

L'Odorisiana ritrova la vittoria in casa nell'equilibrato match con lo Sporting Altino; 1 a 0 finale firmato Eugenio Vitelli.

Per il Real Porta Palazzo altra gara di cartello domenica prossima con la diretta inseguitrice Virtus Rocca San Giovanni.

I RISULTATI DELLA 6ª GIORNATA

Incoronata Calcio Vasto - Tornareccio 3-0 (ieri, LEGGI)

New Archi Perano - Paglieta

Odorisiana - Sporting Altino 1-0

Real Carpineto Sinello - Real Porta Palazzo 2-4

Real San Giacomo - Mario Turdò 2-1

Virtus Rocca San Giovanni - San Buono 3-1

* riposa Sporting Vasto

LA CLASSIFICA

Real Porta Palazzo 13

Real Carpineto Sinello 13

Virtus Rocca San Giovanni 12

Real San Giacomo 12

Odorisiana 11

Incoronata Calcio Vasto 11

Paglieta 7*

Tornareccio 6

Sporting Altino 5

Mario Turdò 4

New Archi Perano 3*

San Buono 2

Sporting Vasto 0

IL PROSSIMO TURNO

Mario Turdò - Sporting Vasto

Paglieta - Real San Giacomo

Real Porta Palazzo - Virtus Rocca San Giovanni

San Buono - New Archi Perano

Sporting Altino - Real Carpineto Sinello

Tornareccio - Odorisiana

* riposa Incoronata Calcio Vasto