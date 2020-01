La BCC Generazione Vincente Vasto Basket ci prova fino all’ultimo secondo ma alla fine torna con una sconfitta dalla trasferta di Martina Franca. Una sfida sostanzialmente in equilibrio che ha premiato i padroni di casa che sono riusciti a piazzare un mini-break di 6 punti a metà dell’ultimo quarto e lo hanno sfruttato per chiudere davanti 66-63. "Per come è andata la partita il risultato poteva essere opposto a questo - commenta coach Sergio Luise a fine partita -. Abbiamo giocato sempre punto a punto, poi noi abbiamo pagato per qualche ingenuità nostra e anche per qualche fischio arbitrale dubbio nel finale. Ora c'è la rabbia per non aver vinto ma da domani guarderemo avanti e prepareremo bene la sfida di domenica prossima in casa con l'Ortona".

La partita. Inizio di match con pochi punti, al primo canestro di Spera risponde, dopo un minuto abbondante, Casettari. Il Martina prova ad allungare, portandosi sul 6-2, ma i vastesi non perdono terreno e, dopo aver pareggiato i conti (12-12), trovano per due volte il vantaggio, grazie ai canestri di Brighi e poi di nuovo Casettari (15-16). Nel finale i padroni di casa tornano avanti (18-17) e i vastesi non riescono a sfruttare nel migliore dei modi l’ultimo possesso in attacco. Si riparte nel secondo quarto con il canestro di Marengo (20-17) prontamente ribaltato da Jovancic e Di Tizio dalla lunetta (20-21). La Vasto Basket riesce a portarsi anche sul +3 (26-29). Si gioca punto a punto, con le due squadre che si alternano nella conduzione del punteggio senza che nessuna riesca a prendere il sopravvento. Nel finale è Dipierro, con una tripla, a trovare il pareggio che porta le due squadre al riposo sul 34-34.

Si riparte nel terzo quarto con lo stesso copione della prima parte di match. La Vasto Basket prova ad allungare con il +4 firmato Di Tizio, ma i padroni di casa riportano nuovamente lo svantaggio ad un solo possesso e poi, ad un minuto dalla fine, si portano avanti con la tripla di Bergamin per il 49-47 con cui termina il parziale. Gli ultimi 10 minuti si aprono con il canestro dei padroni di casa (51-47), poi si riparte con la serie di capovolgimenti di fronte tra le due formazioni. Martina Franca riesce a piazzare però un mini break che vale il +6 (56-50), poi consolidato sul 58-53. A poco più di metà quarto coach Luise chiama timeout, per riorganizzare le idee dei suoi e tentare l’assalto finale. Sul 59-55 arriva un doppio errore di Casettari dalla lunetta che impedisce ai biancorossi di ridurre a 2 punti lo svantaggio. All’occasione successiva il centro della Vasto Basket non sbaglia e, a tempo fermo, accorcia sul 61-59. Ma dalla lunetta vanno a segno anche gli avversari che, con Cunico, tornano sul +5 (64-59). I biancorossi ci provano fino all’ultimo, arrivando sul 66-63, ma non riescono a trovare l’aggancio ai padroni di casa.

Duesse Basket Martina - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 66-63

Martina Franca: Cunico 4, Bergamin 22, Varrone 2, Spera 15, Marra 12, Ragusa ne, Dell’Agnello 0, D’Arrigo 6, Luis Marengo 5, Caroli ne. Coach: Russo

Vasto: Grassi 4, Di Tizio 9, Jovancic 27, Casettari 13, Brighi 2, Dipierro 6, Marino ne, Pace 0, Cordici 2, Peluso ne. Coach: Luise

Tiri da 2: 21/34 [M] - 20/57 [V]

Tiri da 3: 4/11 [M] - 13/38 [V]

Tiri liberi: 12/24 [M] - 16/23 [V]

Rimbalzi: 37 (9A, 28D) [M] - 33 (10A, 23D) [V]