La Vastese Calcio fa festa in quest’altra domenica di Eccellenza ad Alba Adriatica. I biancorossi, pur giocando un primo tempo non brillante, nella ripresa sono riusciti a chiudere la pratica grazie alle reti di Luongo e Marfisi, quest’ultimo su rigore procurato in precedenza da Tarquini. Nel finale rigore parato da Cattafesta che dice di no al tentativo di Clementoni. Una vittoria che fa mantenere il primato in classifica ai ragazzi di mister Colavitto, i quali si portano avanti di tre punti rispetto al Paterno (1-1 in trasferta a Morro d’Oro). La prossima settimana capitan Giuliano e compagni saranno di scena all’Aragona contro l’ostico Morro d’Oro, avversario da non sottovalutare e da tenere d’occhio visto quanto fatto sino ad ora. Vince anche il San Salvo in casa [LEGGI], ritornando alla vittoria dopo la brutta sconfitta con il Martinsicuro. Il Cupello a Sambuceto viene raggiunto nel finale e pareggia.

La partita- La Vastese Calcio arriva al Comunale ‘Luca Vallese’ di Alba Adriatica con un solo obiettivo: vincere per difendere il primato in classifica. Di fronte la squadra rivelazione di questo inizio di stagione, l’Alba Adriatica di mister Di Serafino. I biancorossi scendono in campo con Cattafesta trai pali ed il solito 4-4-2 scelto da mister Colavitto. In difesa Luongo prende il posto dello squalificato Giuliano, affiancato da Natalini al centro; ai lati i due terzini De Fabritiis e Guerreo. A centrocampo solita coppia centrale formata da D’Alessandro e Di Pietro. Al loro fianco gli esterni Marfisi e Balzano. In attacco Tarquini e Faccini a dare sostanza al reparto. I primi minuti della gara vedono la Vastese affacciarsi in attacco con Faccini che prova a realizzare dalla distanza, ma il suo tentativo finisce in out. L’Alba Adriatica cerca di rispondere, optando per un gioco in velocità fatto di tocchi di prima al fine di far muovere la difesa e cercare un varco tra Natalini e compagni. Passano i minuti e Scrivani ci prova di testa, ma la sfera esce senza impensierire Cattafesta. I biancorossi non riescono a punire come vorrebbero gli avversari, bravi a complicare le cose ai ragazzi di mister Colavitto. Prima del termine del primo tempo, un’azione a testa per le due formazioni. I biancorossi ci provano con Marfisi, ma la difesa dell’Alba Adriatica si salva respingendo sulla linea di porta. Poi sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con Capocasa, ma la sua azione si conclude con un nulla di fatto. La prima frazione di gioco termina a reti inviolate.

Nella ripresa, al sessantacinquesimo, arriva il vantaggio della Vastese. Dopo un ribaltamento di d’Alessandro, Balzano riesce a servire Luongo che con una mezza girata infila la palla in rete e va ad esultare insieme a tutti i compagni in panchina (0-1). Passano cinque minuti e Tarquini subisce fallo in area da Petrini. L’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Il portiere avversario viene ammonito. Dagli undici metri Marfisi è deciso e segna (0-2). Ottima reazione dei vastesi dopo un primo tempo non brillante, soprattutto grazie al lavoro degli avversari. Nell’ultima fase della gara alla Vastese non resta che mantenere e gestire il vantaggio ed aspettare il triplice fischio che arriva in seguito, dopo che Cattafesta è riuscito ad evitare la rete su rigore dell’Alba battuto da Clementoni. Altri tre punti portati a casa dalla formazione di mister Colavitto sempre più decisa a rimanere in testa e guardare dall’alto tutte le altre.

Alba Adriatica-Vastese Calcio (0-2)

reti: Luongo 65’, Marfisi 70’ (rigore)

Alba Adriatica: Petrini, Arieti, Calvaresi, Ianni, Sacchetti, Bonaiuti, Clementoni, Capocasa, Scrivani, Di Nicola, Antonacci; a disposizione: Spinelli, Palazzese, Scaramazza, Belardinelli, Emili G., Liguori, Emili M. Allenatore: Di Serafino;

Vastese Calcio: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Luongo, Natalini, Balzano, D’Alessandro, Tarquini, Faccini, Marfisi; a disposizione: Morettini, Sorianello, Giancristofaro, Basilico, Della Penna, D’Ascanio. Allenatore: Colavitto.

Tutti i risultati della decima giornata

Miglianico-Torrese 1-0

Alba Adriatica-Vastese 0-2

Celano-Montorio 2-2

Francavilla-Capistrello 1-0

Morro d’Oro-Paterno 1-1

RC Angolana-Martinsicuro 1-1

San Salvo-Acqua e Sapone 2-0

Sambuceto-Cupello 3-3

Val di Sangro-Pineto 2-1

La classifica

Vastese 23

Paterno 20

Martinsicuro 18

San Salvo 18

Morro d'Oro 17

Pineto 17

Miglianico 16

Alba Adriatica 15

RC Angolana 13

Val di Sangro 13

Capistrello 11

Torrese 11

Montorio 10

Sambuceto 10

Celano 9

Francavilla 9

Cupello 7

Acqua e Sapone 1