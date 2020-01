L'INGV di Roma il 30 Ottobre, a 13 anni dal crollo di San Giuliano, ha aperto le porte agli Istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado, alle scuole che hanno vinto il Premio AVUS per San Giuliano di Puglia. Si sono incontrati i sopravvissuti al crollo della scuola, rappresentanti dei genitori degli studenti deceduti a L’Aquila e gli studenti degli Istituti vincitori della Prima Edizione del Premio AVUS, “Conoscere per Prevenire”.

Tra le scuole premiate anche l'Istituto Comprensivo “G. Rossetti” di Vasto per un lavoro fuori concorso presentato dalla classe IVB Scuola Primaria “L. Martella”, guidata dalle insegnanti Annapaola Fiore e Paola Massone. Grazie alla collaborazione con il dott. Angelo Marzella, referente geologo del progetto per l'Abruzzo, gli alunni si sono confrontati sul tema della nascita e dell'evoluzione della terra in una cornice geostorica. Successivamente è stato sviluppato un percorso laboratoriale in cui l'alunno Davide Guarini ha ideato, progettato e realizzato in chiave multimediale una lezione sulla natura dei vulcani, vivendo per un giorno l'emozione di essere geologo e maestro. Il laboratorio, pensato e curato dalle insegnanti in ottica inclusiva, è stato il luogo d'incontro tra le competenze e gli interessi particolari degli alunni con la pratica didattica quotidiana, motivando la curiosità e l'impegno verso la conoscenza del fenomeno attraverso il fare.

Il progetto promosso dall' INGV nasce dal desiderio di portare la geologia in tante scuole italiane gettando le basi per un grande, futuro progetto didattico che potrà vedere la geologia come materia di insegnamento negli istituti scolastici in un'ottica di sensibilizzazione responsabile delle nuove generazioni sul tema dei terremoti e della prevenzione.