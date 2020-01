Seconda sconfitta tra le mura amiche per la Pro Vasto femminile nel campionato di serie C. Al campo del quartiere San Paolo vince 4-0 il Castelnuovo Vomano di mister Francesco Mucci, vastese e in passato allenatore della compagine biancorossa. La Pro Vasto regge un tempo, sfiorando anche il vantaggio, ma poi soccombe contro la qualità della squadra avversaria, costruita per tentare il salto di categoria.

La partita. Dopo appena due minuti è la squadra ospite ad avere la prima occasione da gol su errore della retroguardia vastese ma l’azione non si concretizza. Al 7’ la Pro Vasto sfiora il vantaggio con Sabrina Giuliani che, poco fuori dall’area, scocca un velenoso tiro che si stampa sulla traversa. Tre minuti dopo la rete della squadra ospite, direttamente da calcio di punizione di Pasciullo che beffa Pavan. Il Castelnuovo prende coraggio e attacca con insistenza, prima con Stracciasacco, palla di poco a lato, e poi con Cravero anticipata da Pavan in uscita. Al 16’ è Vitelli a chiudere su Cravero lanciata verso la porta della Pro Vasto. Tre minuti dopo è ancora la numero 11 nerazzurra a seminare il panico sulla fascia ma il suo tiro finisce fuori. Allo scadere ci prova anche Veneziale ma la sua conclusione va a lato.

Si torna in campo e il Castelnuovo riprende a spingere forte mentre la Pro Vasto non riesce a dare concretezza alla manovra offensiva visto che Mazzatenta si trova troppo spesso a lottare da sola contro la retroguardia ospite. Al 2’ sono le ospiti a colpire una traversa con Marroni, scattata sul filo del fuorigioco sulla fascia destra. Al 15’ c’è il calcio di rigore per le nerazzurre per atterramento di Stracciasacco. Sul dischetto va Cravero che tira centrale, Pavan resta in piedi e respinge la conclusione. L’attaccante ospite si fa perdonare 5 minuti dopo quando, ricevuta una palla filtrante, va a tu per tu con il portiere avversario e segna il 2-0. Se la squadra di casa non riesce quasi mai ad essere pericolosa in attacco, il Castelnuovo cerca di incrementare il bottino. Pavan salva il salvabile ma nulla può al 31’ quando ancora Cravero arriva tutta sola davanti a lei e segna il 3-0. Al 39’ c’è il poker della squadra di mister Mucci con Stracciasacco che, dopo uno slalom in area, riesce a mettere la sua firma sul match.

Pro Vasto Femminile - Castelnuovo Vomano 0-4 (1’ Pasciullo, 20’ st e 31’ st Cravero, 39’ st Stracciasacco)

Pro Vasto Femminile: Pavan, Cicala, Napolitan (35’st Bassani), Smerilli, Giuliani, Vitelli, Santini (27’st Minicucci), Di Foglio (22’st Tiberio), Ferrante (22’st Antonellini), Torosantucci, Mazzatenta: Panchina: Nucciarone, Di Rocco. Allenatore: Bellisario

Castelnuovo Vomano: Dilettuso, Racciatti, Di Sante, Neri, Pasciullo, Marroni (32’st Romani), D’Ignazio, Stracciasacco, Veneziale, Cravero (42’st Danese). Panchina: Assogna, Fugaro, Cordero, Falcocchia. Allenatore: Mucci

Arbitro: D’Adamo di Vasto