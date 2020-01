Con tre gol di Angelica Di Ninni l'Audax Palmoli batte il Trivento e sale a quota sei punti nella classifica del campionato di serie C. La bomber delle Panthers ha siglato il suo primo gol al 20' del primo tempo, sfruttando anche una leggera deviazione di un'avversaria. Poi si è ripetuta al 30' e, infine, ha chiuso i conti al 33' della ripresa. La sfida è stata ben giocata da entrambe le formazioni, con il Trivento che ha provato a rientrare in partita ma poi si è dovuto arrendere sotto i colpi della spietata bomber che punta a migliorare il suo score di due anni fa quando, in serie C, mise a segno 43 reti.

Con il risultato di oggi l'Audax sale alle spalle del trio di testa formato da Castelnuovo Vomano (oggi vincente in casa della Vastese LEGGI), Pescara e Intrepida Ortona ma ha disputato di fatto una partita in meno visto che le sfide con il Chieti non portano punti in classifica.

Domenica prossima le Panthers riceveranno la visita del Pizzoli fanalino di coda del campionato.