L'Atletico Cupello chiama, il Lentella risponde. Nella terza giornata di Terza categoria continua il testa a testa a distanza tra le due squadre del Vastese in una giornata contraddistinta dalle tante vittorie esterne.

L'Atletico oggi ha superato a Liscia il Real. 3 a 0 il risultato finale con le marcature di Flavio Buccione, Alessandro Marchione e Idris Antenucci. La squadra di mister Carbonelli può vantare ancora la porta difesa da Antonino Di Minni inviolata dopo tre giornate.

I gialloverdi di Lentella dilagano a Vasto, "vendicando" i play off della passata stagione; 4 a 0 il finale e per ora miglior attacco con un solo gol subito. In rete Lucian Florea su punizione, Maurizio Tumini e Giuseppe Ramundi (doppietta).

Da incorniciare la marcia finora della Dinamo Roccaspinalveti. I biancoverdi si impongono sul difficile campo della Virtus Tufillo con un gol di Basso Colonna.

Subito dietro c'è l'Aurora Furci che acuisce la crisi del Carunchio 2010 ancora fermo a 0 punti. A regalare i tre punti ai furcesi ci hanno pensato Adrian e Lapenna.

Giornata che sorride anche alla New Robur che a Castiglione Messer Marino superano il Pollutri per 2 a 1. Vantaggio ospite con Valerio Cinquina che al 15' approfitta di uno svarione della difesa castiglionese e fredda l'incolpevole Iavicoli. Al 40' pari gialloblu con una punizione magistrale di Christian D'Ippolito. Ancora D'Ippolito con un altro calcio piazzato firma il gol decisivo per la vittoria della New Robur a metà ripresa.

Nel posticipo il Real Cupello abbandona "quota zero" vincendo in casa la prima partita contro il Guilmi. 2 a 1 il risultato finale. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Loris Tracchia nel primo tempo che si conclude a favore del Guilmi.

La reazione del Real arriva nel secondo tempo, dopo diverse occasioni fallite è Maurizio Marcello che con un gran tiro pareggia i conti. Il sorpasso arriva su rigore trasformato da Daniel Scardigno. Minuti di recupero caratterizzati dal nervosismo a causa di alcuni episodi arbitrali contestati: 4 espulsi, due per parte. Soddisfatto mister Scardigno: "Smuoviamo finalmente la classifica, speriamo di continuare così". Da annotare nel Real Cupello l'esordio di Nando Di Risio, classe 1999.

I RISULTATI DELLA 3ª GIORNATA

Carunchio 2010 - Aurora Furci 0-2

New Robur - Pollutri 2-1

Real Cupello - Guilmi 2-1

Real Liscia - Atletico Cupello 0-3

Vasto - Lentella 0-4

Virtus Tufillo - Dinamo Roccaspinalveti 0-1

LA CLASSIFICA

Lentella 9

Atletico Cupello 9

Dinamo Roccaspinalveti 7

Aurora Furci 7

New Robur 6

Pollutri 4

Guilmi 4

Real Cupello 3

Vasto 2

Virtus Tufillo 0

Real Liscia 0

Carunchio 2010 0

IL PROSSIMO TURNO

Aurora Furci - Vasto

Dinamo Roccaspinalveti - New Robur

Guilmi - Carunchio 2010

Lentella - Virtus Tufillo

Pollutri - Atletico Cupello

Real Cupello - Real Liscia