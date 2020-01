Vittoria casalinga senza troppi affanni per l’U.S. San Salvo nella sfida contro l’Acqua e Sapone. Al Bucci finisce 2-0 grazie ai gol, uno per tempo, di Antenucci e Marinelli. La squadra del presidente Di Vaira riscatta così la sconfitta patita in trasferta nell’ultima giornata di campionato e continua ad inseguire i playoff.

La partita. La prima azione pericolosa del match porta la firma di Ianniciello che, con un colpo di testa ravvicinato, costringe D’Amico agli straordinari. Al 9’ Marinelli vola verso la porta avversaria ma si allunga troppo la palla permettendo l’intervento del portiere avversario. Doppia azione pericolosa targata Antenucci: al 23’ la sua percussione sulla destra si infrange sul palo, 3 minuti dopo, sempre dalla stessa parte, impegna il portiere dell’Acqua e Sapone. Al 33’ gli ospiti sfiorano il gol. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Piccioni sfodera una bella conclusione che colpisce in pieno la traversa. La partita sale di intensità agonistica e gli ospiti tentano il colpo a sorpresa. Al 39’ è Ianniciello a salvare la sua porta respingendo sulla linea la conclusione di Di Donato dopo un batti e ribatti in area. Due minuti dopo il gol del vantaggio sansalvese: Cordisco, su calcio di punizione, innesca un preciso schema che porta Antenucci alla conclusione che finisce in rete. Allo scadere ci prova anche Di Ruocco con un velenoso tiro a giro parato in tuffo da D’Amico.

Dopo 7 minuti dall’inizio del secondo tempo il San Salvo raddoppia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Marinelli che tira di controbalzo, la palla colpisce la traversa e tocca terra all’interno della porta uscendo poi fuori. L’arbitro, supportato anche dal parere dell'assistente, convalida la rete. La squadra di mister Naccarella prova ad accorciare le distanze e al 21’ arriva una buona occasione con Pagliuca che riceve un pallone dalla sinistra ma tira alto sopra la traversa. I padroni di casa controllano la partita e si affidano alle ripartenze per cercare la terza rete. Al 34’ è ancora l’Acqua e Sapone a farsi vedere in avanti, Musto tira da distanza ravvicinata ma trova pronto alla respinta Colanero.

San Salvo – Acqua e Sapone 2-0 (41’ Antenucci, 7’ st Marinelli)

San Salvo: Colanero, Vicoli (28’st Iuliani), Ramundo, Cordisco (42’ Felice), Ianniciello, Izzi, Ferrante, Triglione, Marinelli, Di Ruocco (32’ st Di Pietro), Antenucci. Panchina: Cialdini, Colito, Consolazio, Torres. Allenatore: Rufini

Acqua e Sapone: D’Amico, Piccioni, Di Biase, Maiorani (17’st Palumbo), Buonafortuna, Bassano (11’st Erasmi), Musto, Di Donato (30’st Minutolo), Del Gallo, Marrone, Pagliuca. Panchina: Angelosante, Guardiani, Bardhi, Marini Misterioso. Allenatore: Naccarella

Ammoniti: Maiorani, Del Gallo, D’Amico, Ferrante

Tutti i risultati della decima giornata

Miglianico-Torrese 1-0

Alba Adriatica-Vastese 0-2

Celano-Montorio 2-2

Francavilla-Capistrello 1-0

Morro d’Oro-Paterno 1-1

RC Angolana-Martinsicuro 1-1

San Salvo-Acqua e Sapone 2-0

Sambuceto-Cupello 3-3

Val di Sangro-Pineto 2-1

La classifica

Vastese 23

Paterno 20

Martinsicuro 18

San Salvo 18

Morro d'Oro 17

Pineto 17

Miglianico 16

Alba Adriatica 15

RC Angolana 13

Val di Sangro 13

Capistrello 11

Torrese 11

Montorio 10

Sambuceto 10

Celano 9

Francavilla 9

Cupello 7

Acqua e Sapone 1