Un’altra domenica pomeriggio di calcio giocato è terminata nel Campionato di Promozione abruzzese (gir. B) e quache sorpresa c'è stata. In testa rimane Il Delfino Flacco Porto che sul campo del Passo Cordone è riuscito ad imporsi con il risultato di 2-0. Mentre per il Pro Sulmona una battuta d'arresto arrivata grazie all'impresa siglata dal Vasto Marina. Quella dei vastesi è stata una vittoria pesantissima sul campo di una tra le favorite per la vittoria finale, nonché capolista prima di questa sconfitta. I ragazzi di mister Cesario sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie alla rete siglata da Luca Madonna intorno al ventesimo del primo tempo. Gol che alla fine è risultato essere decisivo perché nella ripresa la squadra di casa non è riuscita ad agguantare il pareggio. Negli ultimi trenta minuti gli ospiti erano rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Cieri, ma questo non li ha comunque vietato di vincere. Un'impresa vera e propria se si conta anche il fatto che nella gara di oggi erano assenti Muratore, Marinelli e Di Biase. Quindicesimo punto in classifica ottenuto e un terzo posto in coabitazione con il Castello 2000, frutto di un periodo davvero positivo, quello vissuto dai vastesi in queste ultime partite. Il vertice della classifica dista ora soli quattro punti e domenica prossima Madonna e compagni torneranno a giocare in casa per affrontare il Bucchianico.

Vince la Virtus Ortona (2-0 in casa contro il Fara San Martino) e pareggiano il Bucchianico (1-1 in casa col Penne), il Pinetanova (0-0 col Castello 2000) ed il Casalbordino (0-0 tra le proprie mura con il Silvi). Fanno festa il Palombaro (2-0 con il Castiglione Val Fino), il River Casale (2-1 sul Torre alex Cepagatti) ed il Villa (2-1 sul Fossacesia) . Un’altra domenica priva di reti per il Casalbordino che in casa ha ospitato l’ostico Silvi. I ragazzi di mister Farina, pur creando diverse occasioni da gol (la più eclatante al 77’ con Stango, miracolo di Bartoletti) non sono riusciti a gonfiare la rete, stesso discorso per gli ospiti. Un pareggio che male non fa visto e considerato il secondo posto in classifica rimasto comunque tale (in coabitazione con il Penne, Sulmona e River Casale). Domenica prossima i giallorossi saranno impegnati nello scontro diretto col Penne in trasferta, una gara nella quale non bisognerà commettere errori.

Tutti i risultati della nona giornata

Virtus Ortona-Fara San Martino 2-0

Bucchianico-Penne 1-1

Casalbordino-Silvi 0-0

Palombaro-Castiglione Val Fino 2-0

Passo Cordone-Il Delfino Flacco Porto 0-2

Pinetanova-Castello 2000 0-0

Pro Sulmona-Vasto Marina 0-1

River Casale-Torre Alex Cepagatti 2-1

Villa-Fossacesia 2-1

La classifica

Il delfino Flacco Porto 19

Casalbordino 16

Penne 16

Pro Sulmona 16

River Casale 16

Castello 2000 15

Vasto Marina 15

Silvi 14

Fara San Martino 13

Fossacesia 13

Passo Cordone 10

Torre Alex Cepagatti 10

Villa 2015 10

Virtus Ortona 9

Pinetanova 8

Palombaro 7

Bucchianico 5

Castiglione Val Fino 3