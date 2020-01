Stavolta la sfortuna ci ha messo davvero lo zampino. Il Cupello, in trasferta a Sambuceto, pareggia 3-3 dopo essere riuscito in precdenza a portarsi avanti con Avantaggiato (3-2) su rigore a dieci minuti dal termine. Nell'ultimo giro di orologio, però, i padroni di casa hanno trovato la rete del definitivo pareggio con Bucceroni e dopo pochi secondi è arrivato il triplice fischio. Un pareggio che non cancella quanto di buono fatto in questo pomeriggio, soprattutto grazie alla doppietta di D'Antonio e al buon lavoro dei suoi compagni che l'hanno messo in condizione di segnare. Un pareggio che non regala una grande gioia a Martelli e compagni, ma che comunque deve spingere questi ultimi a risalire dai bassi fondi della classifica. Al Comunale domenica prossima arriverà il Miglianico.

La partita- Il Cupello di mister Di Francesco si presenta a Sambuceto con la consapevolezza di dover fare punti. Senza poter far affidamento su Bendetti (squalificato), il trainer rossoblù cambia le carte in tavola e si affida al 3-5-2 che vede trai pali Tascione, in difesa Antenucci, Martelli e Nanni, a centrocampo Del Bonifro, Tucci, Avantaggiato, Quintiliani e Berardi. In avanti la coppia D’Antonio e Zetullayev. Lasciato in panchina Maio. La sfida s’accende subito al quindicesimo minuto quando D’Antonio riesce a siglare la rete del vantaggio ospite (0-1). Passano appena cinque minuti ed i casalinghi ristabiliscono subito i conti alla pari con Sablone (1-1). Passano i minuti e le due squadre si fronteggiano a viso apero. Negli ultimi cinque minuti della prima frazione di gioco arrivano altre due reti. La prima a favore degli ospiti firmata ancora una volta da D’Antonio. Il giocatore rossoblù è bravo a sfruttare il cross del compagno Del Bonifro che lo serve in mezzo a l’area e quindi deve solo metterla dentro di piatto (1-2). Così come era successo in precedenza, passano cinque minuti ed i casalinghi trovano il pareggio, stavolta con Petito che sfrutta bene un cross dalla sinistra ed infila in rete (2-2). Con questo risultato si chiude il primo tempo. Nella ripresa D’Antonio va vicino alla tripletta, ma la traversa stavolta non glielo permette. Il Cupello sceglie di sostituire Del Bonifro e al suo posto entra Maio. I rossoblù con l’ingresso di un altro attaccante passano al 4-3-3. La gara regala spettacolo nel finale: i cupellesi riescono ad ottenere un calcio di rigore guadagnato da D’Antonio. Il portiere avversario viene espulso e dal dischetto Avantaggiato realizza (2-3). Quando ormai i rossoblù erano pronti per far festa, nell’ultimo giro di orologio il Sambuceto trova incredibilmente il pareggio su una punizione realizzata da Bucceroni (3-3). Arriva subito il triplice fischio e la partita termina così.

Tutti i risultati della decima giornata

Miglianico-Torrese 1-0

Alba Adriatica-Vastese 0-2

Celano-Montorio 2-2

Francavilla-Capistrello 1-0

Morro d’Oro-Paterno 1-1

RC Angolana-Martinsicuro 1-1

San Salvo-Acqua e Sapone 2-0

Sambuceto-Cupello 3-3

Val di Sangro-Pineto 2-1

La classifica

Vastese 23

Paterno 20

Martinsicuro 18

San Salvo 18

Moor d'Oro 17

Pineto 17

Miglianico 16

Alba Adriatica 15

RC Angolana 13

Val di Sangro 13

Capistrello 11

Torrese 11

Montorio 10

Sambuceto 10

Celano 9

Francavilla 9

Cupello 7

Acqua e Sapone 1