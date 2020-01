Mattinata interessante e fuori dagli schemi per gli alunni del Corso Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “F.Palizzi” di Vasto. L’Aula Magna ha infatti ospitato un Seminario Formativo, organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti, dedicato al tema “La casa in laterizio, sicura e confortevole”. Al seminario hanno preso parte numerosi tecnici del settore, geometri, ingegneri e architetti che hanno potuto vedere e confrontarsi con le tante novità proposte dalla Fornace di Petacciato SIAI in campo edilizio.

Ai relatori, geom. Franco Manetta, responsabile Ufficio Tecnico SIAI srl, e ing. Lorenzo Castriotta, abbiamo chiesto gli obiettivi del seminario: “Aggiornare i tecnici del presente e informare quelli futuri sulle ultime novità normative nell’ambito energetico e strutturale, con le ricadute sui prodotti in laterizio, destinati alla realizzazione dell’involucro degli edifici, evidenziando le opportunità di impiego e la risoluzione di criticità”.

La fornace di Petacciato nasce nel 1908 su iniziativa di un gruppo di imprenditori di San Vito Chietino. Nel 1919 viene rilevata dalla famiglia Di Vaira, antenati degli attuali proprietari, la famiglia Barba, che a sua volta ne entra in possesso nel 1963. Da questa data l’azienda assumerà il nome di SIAI. Nel settembre 2000 è stata formalizzata l’adesione al Consorzio Alveolar, il consorzio nazionale di produttori di laterizi alveolati ad alte prestazioni tecniche per poter disporre del supporto necessario per garantire un prodotto di elevate prestazioni.

“L’iniziativa di questa mattina – spiega il Dirigente scolastico dell’ITET Palizzi, dr. Gaetano Fuiano – rientra nell’ambito delle attività previste relativamente all’alternanza scuola lavoro. La scuola incontra il mondo del lavoro e della produzione, cooperando sinergicamente con le realtà imprenditoriali più importanti del nostro comprensorio”.

Fabrizio Scampoli