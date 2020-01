Vittoria a Molfetta e primato in classifica consolidato. È iniziato come meglio non poteva il campionato di serie B1 del Persichitti Service Casalbordino. La squadra casalese ha raccolto 3 vittorie nelle prime 3 giornate e ora guarda tutti dall'alto. Dalla trasferta in terra pugliese, a cui hanno rpreso parte Alessandro Santoro, Franco Spagnoli, Li Weimin e Cristian Campagnari, il Persichitti Casalbordino torna con una vittoria per 5-3, frutto dei 3 match conquistati dal cinese Li Weimin, in campo nonostante un problema al ginocchio, contro Incardona, Germinario e Valente, e dei due punti di Campagnari, contro Valente e Germinario.

"Oggi senza dubbio è Li Weimin l'uomo di giornata - commenta un entusiasta Alessandro Santoro -. Non era in condizioni di giocare eppure è stato fondamentale per la vittoria contro giocatori di livello. Ci godiamo questo primato in classifica e aspettiamo di ricevere la visita dell'Enna. Come sempre voglio ringraziare a nome di tutta la squadra Domenico Persichitti, per la fiducia che ha voluto accordarci quest'anno".