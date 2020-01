Arriva la prima sconfitta casalinga per l'All Games San Salvo calcio a 5. I biancazzurri di mister Lanza si arrendono al forte Real Guardiagrele allenato da Massimo Simigliani, vecchia conoscenza del futsal vastese per la sua militanza nella San Gabriele, che vince 5-3 la sfida del palazzetto di via Verdi. Nonostante le assenze del portiere Della Penna e dei giocatori D'Amico e Di Bello, tutti fuori per infortunio, i sansalvesi erano partiti bene, trovando il vantaggio con Orticelli al 5' del primo tempo. Poi il pareggio e il vantaggio del Guardiagrele e, sul 2-1 per gli ospiti, il palo colpito da Orticelli. Sul finire di primo tempo gli ospiti hanno trovato la rete del 3-1.

Nella ripresa Lanza ha messo in campo il portiere di movimento, nel tentativo di recuperare l partita e i frutti si sono visti con la rete di Di Ghionno che ha accorciato le distanze. Dopo un'altra rete degli ospiti (4-2) è stato ancora Cristian Di Ghionno a trovare la via del gol. Sul 4-3 per il Guardiagrele ancora un palo (questa volta doppio) ha negato ai sansalvesi il pareggio, prima che la squadra di mister Simigliani trovasse la rete del definitivo 5-3.

Nella prossima giornata l'All Games sarà impegnata in casa del Sagittario per provare a tornare al successo.