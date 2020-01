Potranno seguire in trasferta la squadra i tifosi della Vastese Calcio, malgrado il problema riguardante l’inagibilità della tribuna scoperta dello Stadio Comunale 'Luca Vallese' di Alba Adriatica, riservata al pubblico ospite. Inizialmente il sindaco albense aveva consigliato di vietare la trasferta attraverso una lettera indirizzata alla società biancorossa. Nel pomeriggio, però, il presidente Franco Bolami ha trovato un accordo con la dirigenza avversaria. Domani i tifosi biancorossi potranno seguire i ragazzi di mister Colavitto nella trasferta della decima giornata di campionato. A comunicarlo è stata la stessa società che, attraverso una nota, ha annunciato anche l’arrivo di un nuovo sponsor.

“Approfittiamo per annunciare un nuovo sponsor che entra a far parte della nostra famiglia. Si tratta della Fineco, gruppo bancario legato ad Unicredit e che a Vasto fa capo al dott. Alessandro Notaro. Con Fineco- si legge ancora- stiamo già studiando interessanti iniziative che sarano comunicate in futuro”. Resta comunque l’invito da parte della società vastese di evitare l’utilizzo di stendardi, fumogeni o quant’altro. Il pubblico locale ed ospite seguirà la partita nella tribuna centrale dello stadio. Il match di domani vedrà l’assenza in campo di Iaboni, non presente nella lista dei convocati a causa del problema al polpaccio che si sta portando dietro da diverso tempo.