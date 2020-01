“Sicuramente vorrei poter dare una mano a Vale”. È la frase che fa scattare l’applauso del pubblico nello studio di Che fuori tempo che fa, la trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio. Andrea Iannone è uno degli ospiti della puntata del sabato sera (insieme a Elio Germano, Ambra Angiolini, Fabio Volo, Paola Cortellesi, Alessandro Gassman e Nino Frassica), ad una settimana dal gran premio di Valencia in cui si deciderà il vincitore del titolo mondiale. Il pilota vastese della Ducati è assolutamente a suo agio tra le battute di Nino Frassica e Fabio Volo e c’è spazio anche per uno scambio di opinioni con Elio Germano, appassionato motociclista. Dopo una bella clip con le immagini di questa stagione (con l'immancabile scena del gabbiano colpito in Australia, le domande di Fabio Fazio vanno subito all’argomento che interessa il mondo sportivo, la lotta tra Rossi e Lorenzo.

“È una situazione molto difficile quella di queste ultime gare del motomondiale - dice Iannone- . L’Australia è stata una delle più belle gare degli ultimi anni, dall’altra parte Sepang una delle più brutte gare degli ultimi anni”. Fazio gli chiede un parere sul comportamento di Marquez in Malesia. Iannone diplomaticamente risponde: “Non sta a me giudicare la condotta di gara di Marquez. Scorretto con me non lo è mai stato. Nelle gare ovviamente si combatte, si lotta, ed è così perchè si vuole vincere. Il motociclismo è bello proprio per questo. Se guardiamo al suo warmup dico che lui ha corso lottando e basta. Però è difficile dire come sia andata in gara, è tutto più difficile. Sarebbe facile dire che ha corso per far perdere Valentino, ma dall’altra parte è difficile dirlo perchè non ero sulla Honda e non ero in Marquez. Non posso sapere che ritmo poteva avere in quel momento e quanto stesse realmente spingendo”.

La prossima gara è alle porte e Iannone fa la sua scelta di campo, sempre nel rispetto della lealtà sportiva perchè, come ha già sottolineato nei giorni scorsi, lui farà la sua gara e cercherà di arrivare più avanti possibile. Però, nella lotta al titolo, ha la sua preferenza. “Sicuramente vorrei poter dare una mano a Vale”, dice scatenando l’entusiasmo degli ospiti e del pubblico. “Io spero che lui riesca a non partire ultimo, ha corso una stagione incredibile e merita di poter lottare fino alla fine”. E lui, con una gara da protagonista sulla sua Desmosedici Gp15, potrebbe essere un valido alleato per il Dottore.

Fazio ricorda il “cambio” dell’immagine di copertina su facebook. “Hai detto che stimi tutti ma Valentino ha qualcosa in più. Cosa?”. Il pilota vastese risponde: “Innanzitutto i titoli. Valentino è il pilota che ha cambiato un po’ la faccia al motociclismo. Con tutte le sue vittorie e le sue gag ha cambiato la comunicazione. Oggi per un pilota è una cosa normale ma nei suoi anni di inizio è venuto fuori con i famosi festeggiamenti che hanno portato solo del bene a questo sport. Per questo dico grazie a Vale che ancora oggi ci onora della sua presenza”.