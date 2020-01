Tante le occasioni di divertimento e apprendimento per i numerosi bambini che nella giornata di ieri hanno partecipato a "Grandinsieme", la festa per i 20 anni di attività della scuola dell'infanzia paritaria L'Albero Azzurro. Per loro, laboratori di musicoterapia da seguire insieme ai nonni, letture ad alta voce con i volontari di Nati per Leggere, laboratori di lingua inglese, di lavorazione della creta, geologia, arte e tanto altro. Non sono poi mancati momenti di "gioia per il palato", con i laboratori del cioccolato e l'aperitivo cenato che ha chiuso la serata.

Nella stessa giornata coordinata da Claudia Gattella non sono poi mancati momenti di approfondimento per gli adulti; nella mattinata incontro dal tema "Il benessere del bambino al nido - la proposta Montessoriana", con Emma Pinerez e Filomena Lucci, educatrici e formatrici della Fondazione Montessori, mentre due gli appuntamenti nel pomeriggio: "Una scuola accogliente, una scuola competente" nel primo pomeriggio, con gli interventi di Concetta Delle Donne, dirigente dell'Istituto comprensivo di Monteodorisio, Sandra Renzi, pedagogista, scrittrice e dirigente, Augusto Capodicasa, presidente Fism Abruzzo e Nadia Guardiano responsabile Nati per leggere Abruzzo, mentre verso le 17,30 il pedagogista Filippo Sabattini e il dirigente scolastico delle "Rossetti", la professoressa Maria Pia Di Carlo sono intervenuti come relatori all'incontr dal tema "La famiglia insieme alla scuola, una relazione possibile".