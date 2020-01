PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

In una partita avara di particolari emozioni lo Sporting San Salvo si aggiudica i tre punti volando in classifica. Sul campo di via Stingi si è disputato il big match con il Real Montazzoli, tra le formazioni più in forma del campionato, valevole per il settimo turno di andata e conclusasi 1 a 0.

Una sfida condizionata nel gioco sin da subito da alcune decisioni discutibili dell'arbitro. A rendersi pericoloso è prima il Real, nel primo tempo, con Suriano che da pochi passi manda a lato di testa.

Nella seconda frazione di gioco su azione simile a parti inverse è il capitano dei sansalvesi Cardarella a fallire di testa. Il numero 10 però si rifà poco dopo la mezz'ora, quando pennella un cross al centro sul quale si lancia in tuffo Di Laudo che insacca alle spalle del portiere ospite, scatenando l'esultanza di pubblico e panchina. Il Real si riversa in avanti, ma a parte una mischia in area avversaria, non riesce a rendersi pericoloso.

Ottimo risultato per i ragazzi di mister Marcello, unica nota stonata l'espulsione negli ultimi minuti di Farina che, forse, ha rivolto qualche frase di troppo al discutibile direttore di gara; i sansalvesi salgono così al secondo posto insieme al Real Montazzoli e al Guastameroli in trasferta domani a Fresagrandinaria.

Nell'altro anticipo, il Piazzano ha sconfitto la Marcianese per 2 a 0.

LA 7ª GIORNATA

Fresa - Guastameroli

Gissi - Mario Tano

Piazzano - Marcianese 2-0

Roccaspinalveti - Trigno Celenza

S. Vito - Scerni

Spal Lanciano - Montalfano

Sporting Casolana - Tre Ville

Sporting San Salvo - Real Montazzoli 1-0

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Nell'anticipo di Seconda (sesta giornata) fa festa l'Incoronata Calcio Vasto che sale momentaneamente al secondo posto dopo aver battuto per 3 a 0 il Tornareccio. In gol Travaglini, Trentino e Smiles.

I biancorossi così, in attesa della giornata di domani, superano gli altri vastesi del Real Porta Palazzo impegnati in trasferta nel big match contro la capolista Real Carpineto Sinello.

LA 6ª GIORNATA

Incoronata Calcio Vasto - Tornareccio 3-0

New Archi Perano - Paglieta

Odorisiana - Sporting Altino

Real Carpineto Sinello - Real Porta Palazzo

Real San Giacomo - Mario Turdò

Virtus Rocca San Giovanni - San Buono

* riposa lo Sporting Vasto