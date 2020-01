In vista dell'ultima tappa del Motomondiale, che vedrà la sfida Rossi-Lorenzo per la conquista del titolo, il personaggio del momento è senza dubbio Andrea Iannone. Tirato in mezzo nella lotta tra i due piloti della Yamaha, il vastese è pronto a disputare un'ultima gara da protagonista, cercando di conquistare un altro podio per chiudere in bellezza la sua prima annata in sella alla Ducati ufficiale. Non ci sarà l'assalto a Lorenzo tanto desiderato dai tifosi di Rossi ma, se nel guardare al suo obiettivo personale, Iannone riuscisse anche a dare una mano all'amico Valentino, certamente ne sarebbe felice.

Di questo e tanto altro potrà parlare questa sera su Rai 3, quando sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Alle 20.10 Iannone sarà in studio insieme ad Ambra Angiolini, Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Elio Germano, Nino Frassica e Fabio Volo. A dialogare con gli ospiti anche Massimo Gramellini, vicedirettore de La Stampa a cui, proprio nei giorni scorsi, Iannone ha rilasciato un'intervista.