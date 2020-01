La città di San Salvo sarà presente con un proprio stand dal 30 ottobre al 1 novembre prossimi al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, che si svolgerà presso il Centro esposizioni di Lugano.

"Con il patrocinio del Comune di San Salvo - spiega in una nota il Comune - e grazie all’impegno di alcune strutture ricettive e di alcuni produttori locali, lungimiranti ed entusiasti della città, si è avviato un percorso unico di promozione e programmazione nel nome di “San Salvo d’amare” dando vita al logotipo Adriatic Travel, con il portale www.adriatictravel.it (ancora in fase di attivazione, ndr) dove attingere notizie ed effettuare la prenotazione. Un booking telematico attraverso il quale promuovere la cultura, le bellezze naturalistiche e i prodotti enogastronomici di questo territorio.

Il gruppo di albergatori e produttori sansalvesi, per interessare la clientela svizzera, ha predisposto un pacchetto fiera, con trattamento di mezza pensione per una settimana a prezzi assolutamente concorrenziali, e con una novità: a corredo delle prenotazione verrà consegnato un cesto del buongustaio con i migliori produttori locali di vino, dolci e salumi. Un connubio tra ospitalità, bellezza dei luoghi e gusto che saprà esercitare un forte richiamo tra i turisti svizzeri, che amano riposare e fare un pieno di sole.

Il sindaco Tiziana Magnacca è intervenuta ieri mattina all’incontro svoltosi presso la Porta della Terra, prima della partenza per Lugano degli operatori turistici e delle aziende che promuovono le tipicità locali, al quale hanno partecipato anche gli assessori alle Attività produttive Oliviero Faienza e alla Cultura Giovanni Artese".

In particolare il sindaco ha ringraziato tutti per lo sforzo comune che ha permesso di pensare a un grande progetto mettendo assieme albergatori, titolari di B&B e imprese dell’enograstronomia. "È un grande risultato per la città, che contribuisce a dare linfa al comparto del turismo e i cui risultati economici saranno a beneficio di tutti" ha dichiarato il sindaco.

Il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze è noto anche con il nome de iViaggiatori, la grande manifestazione turistica della Svizzera italiana, inserita nel circuito delle più importanti fiere europee di settore. In mostra le più belle località e le migliori strutture ricettive dei cinque continenti, i tour operator internazionali e tutte le varie tipologie di turismo.