Sono scattate le multe in via Carducci, nel centro di Vasto, dove un paio di giorni fa i residenti avevano protestato per i parcheggi a scrocco nelle aree a strisce blu.

Spesso, infatti, coloro che abitano in zona e sono muniti dell'apposito tagliando, che consente loro di posteggiare gratuitamente, non trovano stalli disponibili, "perché i posti vengono occupati dalle auto di chi non paga pur non essendo residente. Tra questi, anche diversi dipendenti comunali", ha raccontato un abitante del quartiere.

"Le contravvenzioni - spiega Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale - sono state comminate dagli ausiliari del traffico. So che è al vaglio della Giunta comunale l'eventuale creazione di un'area di libero parcheggio, visto che nella zona di viale D'Annunzio, via Giusti, via Carducci è tutta a strisce blu".