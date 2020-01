"A seguito dell’alluvione che ci ha colpiti durante l’inverno scorso, ci sentimmo in dovere di chiedere alcuni provvedimenti da parte del governo regionale, per cui contattammo il nostro portavoce al senato Gianluca Castaldi e il portavoce in regione Pietro Smargiassi. Ci recammo sul posto, spiegando quali fossero le aree interessate e dimostrando i reali danni causati".

Lo ricordano gli attivisti del Movimento 5 Stelle di San Salvo, che aggiungono: "Oggi, dopo quasi 8 mesi dal disastro, la nostra attenzione non è calata e seguiamo passo passo le varie determine che il governo regionale fa e ci accorgiamo che, tra le altre cose poco chiare, nel comune di Cupello le vittime che saranno risarcite, in parte, sono quelle che fanno parte dei fogli 34, 38, 39 e 41. Vorremmo capire come sono state individuate le aree da risarcire e sulla base di quale criterio è stata data priorità ad alcune e ad altre no. Ricordiamo come proprio Cupello (ma anche Carpineto e Atessa) venne inserita grazie all’attenta analisi del nostro consigliere in Regione e l’assessore dovette ammettere un errore grossolano fatto dai suoi uffici".

"Restando sempre in attesa di sapere se la Regione ha poi chiesto l’inserimento di San Salvo tra le aree disastrate al Governo centrale - concludono dal M5S di San Salvo - chiediamo all'assessorato chiarimenti al fine di scongiurare l’idea crescente che in città si sta realizzando, riguardando questo Governo regionale che, come altri in passato, dà priorità a qualche 'amico' piuttosto che a qualche avversario politico. Inoltre sarebbe opportuno capire quali provvedimenti sono stati presi per evitare che si verifichino stessi disastri a seguito di un’altra pioggia intensa. Chiediamo esplicitamente un controllo più approfondito all’unica persona che finora ha dato seguito alle nostre istanze e cioè il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi".