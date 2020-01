“Una provetta per la vita” è la campagna di prevenzione dei tumori del colon retto lanciata dalla Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in collaborazione con Federfarma della provincia di Chieti. Si tratta di uno screening della popolazione tra i 50 e 69 anni, invitata ad effettuare gratuitamente l’esame del sangue occulto nelle feci. “Per individuare una lesione sospetta – si legge nella brochure informativa – viene effettuata la ricerca di sangue nelle feci, un esame semplice, indolore e che non causa alcun fastidio”. Tutti i residenti nella provincia di Chieti riceveranno a casa una lettera accompagnata da una busta con una provetta. Una volta effettuato l’esame sarà sufficiente consegnare la provetta alla farmacia più vicina che provvederà all’invio per l’analisi.

Scarica la brochure informativa [LEGGI]

“E’ un’azione di prevenzione molto importante – spiega il dottor Angelo Labrozzi, farmacista e vicepresidente provinciale di Federfarma -. Io stesso farò l’esame, è una procedura non invasiva e che permette di fare un primo screening. L’invito è a tutti coloro che rientrano nella fascia interessata e che riceveranno la lettera e la provetta di effettuare l’esame. Se non dovessero ricevere nulla a casa possono chiedere informazioni al numero informativo (0871.358430), agli uffici della Asl o nelle farmacie. La prevenzione è troppo importante per essere sottovalutata”.

Le provette consegnate in farmacia verranno poi inviate nei laboratori per essere analizzate. E, in caso dovessero emergere dei risultati che suonano come un campanello d’allarme, si avrà la possibilità di effettuare una colonscopia gratuita per approfondire il controllo. “L’unica accortezza - commenta Labrozzi - è di riconsegnare le provette in farmacia entro il giovedì, così da poter essere inviate ai laboratori della Asl. Questa campagna è un grande investimento che fa la Asl, insieme a Federfarma e a tutte le farmacie della nostra provincia per poter essere vicini ai cittadini e sostenerli nella fondamentale azione di prevenzione dei tumori al colon".