"La sezione Vasto-Abruzzo dell'Aiea Onlus aderisce alla Mobilitazione dell'11 novembre in Roma, presso il Ministero del Lavoro, organizzata dal Coordinamento Nazionale Amianto (Cna) e dai sindacati confederali e annunciata con il comunicato stampa di ieri emesso dal Cna e Aiea Onlus, a firma del coordinatore Fulvio Aurora". Lo annuncia Antonio Colella, responsabile della sezione di Vasto dell'Aiea, associazione italiana esposti ad amianto.

"Tale decisione è scaturita dall'incontro organizzato dal medesimo Cna tenutosi il 28 ottobre presso la Sala Caduti di Nassiya del Senato per la presentazione del volume pubblicato da Aiea Onlus e Medicina Democratica, dedicato ai temi della sanità e della giurisprudenza in tema di amianto. Erano presenti sindacati e lavoratori, professori e medici esperti, avvocati e giuristi, il delegato del Ministro della Salute, Lorenzin, nonché alcuni parlamentari, tra cui i aenatori Lucio Romano e Serenella Fuxia. Ha aperto i lavori il senatore Felice Casson, vice presidente della 2^ Commissione Giustizia e segretario del Copasir (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica). Prima dell'incontro il senatore Casson ha ricevuto, su nostra richiesta, un gruppo di lavoratori della Pilkington di San Salvo, iscritti alla sezione Aiea Vasto-Abruzzo, tra cui rappresentanti e dirigenti sindacali della Confederazione Cobas, Abruzzo e Nazionale. La delegazione di Vasto dell'Aiea, che nell'incontro ha fatto il punto della situazione amianto in Abruzzo, nel confermare e condividere le iniziative di lotta, nazionali e locali, esprime la propria gratitudine al Coordinatore del Cna (nonché segretario nazionale Aiea Onlus), Fulvio Aurora, per l'invito ricevuto e per il sostegno convinto alle nostre lotte sul territorio della Regione Abruzzo. Un particolare ringraziamento va al senatore Felice Casson per essere tornato con forza a segnalare la 'Pesante situazione di Vasto-San Salvo', già oggetto della sua interrogazione parlamentare numero 4-02437 (Seduta numero 274 del 3 luglio 2014) in merito alla lista di decessi 'molto prematuri', per amianto, silice ed altri cancerogeni".

Colella torna ad esprimere la sua solidarietà ai lavoratori e ai Cobas della Pilkington Domenico Ranieri e Alfonso Pacilli e ricorda le "indagini rigorose della Procura della Repubblica di Vasto, in persona del suo procuratore capo, Giampiero Di Florio, cui si rinnova la più ampia e incondizionata fiducia".

Colella si mostra fiducioso "nell'accertamento della verità sui fatti inerenti l'impari lotta che gli odierni lavoratori ex Siv iscritti all'Aiea Onlus e a Medicina Democratica Onlus stanno portando avanti dal 1994 a oggi".