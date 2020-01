"I cittadini collaborino con le forze dell'ordine e le istituzioni per smascherare chi si rende colpevoli di reati nel nostro territorio". Parte da Agostino Chieffo, sindaco di Gissi, e Manuele Marcovecchio, sindaco di Cupello, l'appello alle comunità locali perchè possa essere posto un freno agli episodi di criminalità che stanno segnando il Vastese. Nelle ultime settimane nei loro Comuni sono accaduti diversi episodi che hanno scosso non poco i cittadini. Quei cittadini chiamati a collaborare con le forze dell'ordine affinchè i malviventi possano essere assicurati alla giustizia. Nel corso dell'incontro con i sindaci del Vastese a Palmoli, anche il Prefetto di Chieti, Antonio Corona, ha ricordato come la sicurezza partecipata deve portare all'azione concreta di tutti: "Si chiama partecipata proprio perchè ognuno deve fare la sua parte", ha ricordato il prefetto.