Confindando nel miglioramenteo delle condizioni meteo l'Associazione Sportiva In vela con noi ha organizzato la veleggiata "Halloween Cup" con base presso il porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia.

La veleggiata aperta alle imbarcazioni di altura, divise in 4 cat. fino a 8 metri, da 8,01 a 10, da 10,01 a 12, otre i 12 mt. Dopo la giornata in barca, la sera si svolgerà una cena con degustazione vini Cantina Zaccagnini e a seguire festa di Halloween. Per l'occasione gli equipaggi delle barche sono stati invitati dagli organizzatori a vestirsi a tema pronti per una giornata di divertimento.