"Perché il Comune non realizza sulla spiaggia di Vasto Marina un'area pubblica per l'alaggio dei piccoli natanti" Ad avanzare la proposta è Vincenzo Ialacci, lettore di Zonalocale.it.

"Quattro anni fa - racconta Ialacci - mi è stato donato un gommone. Vorrei utilizzarlo d'estate per qualche giro in barca davanti all'arenile di Vasto Marina, ma questo non è possibile perché non c'è un'area di alaggio natanti aperta a tutti. Ne ho parlato anche con un assessore, ma non ha recepito la mia richiesta. Eppure, fare una cosa del genere potrebbe risultare utile a molti cittadini e turisti".