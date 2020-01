Si è svolto questa mattina presso l’Aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore "E. Mattei" l’evento di chiusura del progetto "Archimede" nell’ambito del Programma Erasmus +, che ha coinvolto 30 studenti selezionati tra gli alunni delle classi III e IV (settori informatico, chimico, elettrico e meccanico) che sono partiti in agosto alla volta di Cork (Irlanda) per partecipare ad un tirocinio formativo della durata di 1 mese, presso imprese irlandesi in settori produttivi con spiccata tendenza all’innovazione tecnologica e all’internazionalizzazione.

Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati del progetto e consegnati gli Europass, i certificati che ufficialmente documentano le competenze e le abilità acquisite dagli alunni durante l’esperienza di mobilità realizzata all’estero.Un'esperienza resa possibile grazie al progetto Archimede, presentato dalla scuola in collaborazione con Akon service (partner coordinatore) e con i partners transnazionali.