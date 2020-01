Era stato annunciato per martedì scorso, 27 ottobre, ma l'approvazione dello stanziamento di 400mila euro da parte della Regione Abruzzo non c'è stata. Anzi, per esser più precisi, l'argomento non è stato neanche trattato in quella che doveva essere la riunione di giunta decisiva. Il presidente Luciano D'Alfonso la scorsa settimana lo aveva annunciato dopo l'incontro con Anas e rappresentanti del Comune di Lentella per sistemare definitivamente l'annoso problema dell'allagamento del sottopasso della Statale Trignina [l'articolo].

Sull'argomento, immancabile, il commento di Mauro Febbo (Forza Italia): "Da D'alfonso solo promesse da marinaio. Solo qualche giorno fa moltissimi Comuni del Vastese sono stati avvisati dal dirigente del Servizio difesa del Suolo, attraverso una lettera datata il 20 ottobre, circa l’impossibilità da parte della Regione ‘di non procedere alla ufficializzazione della concessione di finanziamento’ relativo al dissesto idrogeologico ed oggi constatiamo ancora una volta gli spot da parte di governo regionale".

Da quanto si apprende da indiscrezioni, lo slittamento è dovuto a motivazioni tecniche: l'agenda era già piena. Come mai, quindi, indicare una data sapendo di non poter rispettare la scadenza?

Mentre l'inverno si avvicina, l'inizio dei lavori si allontana.