Da qualche giorno sono tornati in servizio a San Salvo tre agenti stagionali della Polizia municipale; a questi dal primo novembre se ne aggiungeranno altri due. Tutti resteranno in servizio fino al 31 dicembre 2015. Non è passata inosservata - a tal riguardo - la presenza di alcuni degli agenti all'interno delle garitte di via San Rocco e via Verdi: sull'argomento trattato da Zonalocale.it qualche tempo fa, il comandante Saverio Di Giacomo aveva espresso forti perplessità sulla carenza di organico [l'articolo].

La novità più importante per quanto riguarda la Municipale, però, dovrebbe arrivare nel 2016. A breve sarà infatti pubblicato il bando per il nuovo comandante, punto, questo, sollecitato più volte anche da parte dell'opposizione.