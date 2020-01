Non sembra essere stato sfiorato dalle polemiche di questi giorni Francesco Piccolotti, incaricato dal vice segretario nazionale, Giuseppe De Mita, di riorganizzare il partito in vista delle amministrative 2016 (qui l'articolo).

Dopo le precisazioni del consigliere comunale Massimiliano Montemurro (qui l'intervento), infatti, Piccolotti di fatto dribla ogni polemica (e ogni confronto diretto con le contestazioni espresse) e continua per la sua strada: "Desidero esprimere il mio ringraziamento al vice segretario nazionale, onorevole Giuseppe De Mita, ed al commissario regionale, Enrico Di Giuseppantonio, per la fiducia accordatami nell’investirmi della responsabilità della riorganizzazione del partito Udc nel comune di Vasto. Nell’accettare, con entusiasmo, l’incarico, - scrive Piccolotti - assicuro l’impegno mio personale e degli amici che coinvolgerò al fine di rilanciare l’immagine e la presenza politica dell’Unione di Centro, forza politica che, nella storia della città, ha rappresentato punto di riferimento dell’area moderata e popolare".

"L’avvicinarsi delle elezioni amministrative a Vasto - prosegue Piccolotti - pone il partito di fronte alla necessità di valutare, attentamente, le scelte da operare nell’individuazione delle migliori proposte programmatiche al fine del rilancio dell’azione di governo cittadino. A tal fine, - conclude 'il commissario' - assicuro l’impegno nel tener fede al mandato di nomina in ordine all’attenzione da rivolgere nei confronti delle iniziative politiche, di forte aggregazione, che valorizzino percorsi intrapresi anche da movimenti politici locali il cui scopo sia la formazione di una classe politica in grado di affrontare e risolvere i gravi problemi in cui versa la nostra città".