E' in programma oggi pomeriggio, alle 18, al Politeama Ruzzi il concerto di Radoslav Lorkovic & Friends, organizzato da Ivo Menna col patrocinio del Comune di Vasto.

L'artista - Radoslav Lorkovic di origini slavo, croato, viene da una famiglia di musicisti classici. Immerso in una casa dove il pianoforte iniziava a suonare Mussorgski, Chopin, Dvorak, Brahms si può comprendere che doveva da subito, fin dai tre anni iniziare a suonarlo. Durante i suoi studi liceali, dopo il trasferimento della famiglia negli Usa, conosce il blues e da qui si parte per per svoltare musicalmente nei percorsi che lo vedono accompagnare grandissimi cantautori americani come Greg Brown, Richard Shindell, fino all’incontro con Jimmy LaFave, un cantautore americano, figura tra le piu’ importanti della musica odierna, con tourne in tutto il mondo.

“Un genio pazzo” lo definisce la stampa: un talento di virtuosismo e poesia. Lavora con il grande Jackson Brown e incide dischi con tutti I famosi musicisti contemporanei. E’ richiesto da Odette come pianista accompagnatore la quale lo giudica come “il miglior musicista con il quale ho lavorato: mi ha insegnato tanto di musica, nei gesti, sorrisi, e tutti con il suo senso di delicatezza e grazia ". Il suo virtuosismo lo esercita oltre che con il pianoforte o tastiere, ma con la fisarmonica: uno strumento che lui definisce versatile e perfetto. I suoi tour internazionale e I festival a cui partecipa sono riempiti di entusiasmo come al Guthrie Folk festival Woody in Oklahoma. La sua versione di Woody Guthrie "The Jolly Banker" è stata definita abbagliante e poetica. Questo polistrumentista di origini croato slavo, chiaro, passionale, fantastico fa rivelare nella sua azione come la sua formazione agita dalla musica classica abbia esercitato un fascino e una sorprendete capacità strumentale nonchè grande ispirazione.