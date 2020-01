Un primo acconto degli stipendi arretrati è stato versato. Il secondo è atteso entro il 1° novembre. Per i circa 250 lavoratori della Fondazione Mileno di Vasto Marina non c'è ancora il saldo completo delle mensilità arretrate.

L'incontro azienda-sindacati - "La proprietà - spiega Camillo Di Felice della Uil Fpl - ha versato due acconti relativi alle mensilità di agosto e settembre, promettendo il pagamento entro il primo novembre di altri due acconti. Nel complesso, saranno mille euro per ogni lavoratore. Ci hanno anche detto che, se possibile, pagheranno per intero i salari di ottobre".

Lunedì si sono incontrati Cisl e Uil (la Cgil è esclusa, in quanto non firmataria del contratto aziendale) e i rappresentanti della Fondazione, che ha sede a Vasto Marina: per l'azienda c'erano il direttore, padre Franco Berti, il direttore amministrativo, Francesco Nardizzi, e il legale, avvocato Carmine Di Risio. "La dirigenza - racconta Di Felice - ha dichiarato di avere un debito di circa cinque milioni di euro, oltre ad aver perso la causa contro la Asrem, l'azienda sanitarie del Molise: la sentenza è giunta dopo tre anni e sancisce l'impossibilità per la Fondazione di pignorare i fondi della sanità pubblica per ottenere i soldi che le spettano".

Cgil: "Quale futuro?" - Scetticismo da parte della Fp Cgil: "Se La Fondazione fa fatica a pagare gli stipendi di agosto, settembre e ottobre, tanto che deve erogare solo degli acconti, come affronterà la successiva fase, in cui nel giro di poche settimane dovrà versare la tredicesima, lo stipendio di dicembre e poi, entro i primi dieci giorni del nuovo anno, anche il salario di gennaio? L'azienda dichiara di aver fatturato, nel 2015, 7 milioni 400mila euro e di aver ricevuto dalla Asl di Chieti solo 2 milioni 838mila euro. Ma a quanto ammonta il debito complessivo della Fondazione Mileno? Inoltre, la riconversione delle cosiddette prestazioni ex articolo 26", cui è legato lo sblocco di parte dei fondi regionali, "prevista per il 1° gennaio 2016, partirà davvero all'inizio del prossimo anno? Da più parti - sostiene Costanzo - si sta sottovalutando questa situazione. E dalla politica vediamo poca reazione e scarsa attenzione".