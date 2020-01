Danni da infiltrazioni che vanno al più presto riparati. E’ quanto riscontrato dal consigliere regionale del M5S Pietro Smargiassi che questa mattina ha effettuato un sopralluogo presso la scuola primaria Martella di Vasto, a “seguito di numerose segnalazioni pervenute da madri preoccupate per quanto verificatosi a causa delle ultime perturbazioni (come da foto allegate)”. Il consigliere regionale è stato accompagnato dall’insegnante di Chiacchio, poi raggiunta dalla dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo, per “visitare la palestra e le aule interessate da copiose infiltrazioni.

Al solo fine di collaborare, dando maggior peso alla corrispondenza intercorsa tra la Responsabile scolastica e il Comune di Vasto, abbiamo prestato la nostra immagine istituzionale per dare voce ad alcuni cittadini preoccupati e alle mamme allarmate, perché il M5S non sempre è denuncia, ma spesso è necessario megafono alla voce di tanti cittadini inascoltati”.

Questa mattina a scuola c’è stata anche l’ispezione di un ingegnere incaricato dal Comune di Vasto, già a conoscenza della situazione, che ha valutato l’entità dei lavori. L’amministrazione ha manifestato l’impegno “a porre rimedio appena le condizioni meteo avessero consentito l’esecuzione degli stessi. Certo di un pronto riscontro da parte delle autorità competenti, degli uffici tecnici comunali e delle maestranze necessarie, il MoVimento 5 Stelle Vasto resta ancora a disposizione per dar voce ai cittadini in ogni occasione utile”.

Intanto, però, dalla scuola,attraverso il dirigente scolastico Maria Pia Di Carlo, arrivano delle precisazioni in merito ai lavori di impermealizzazione: "Tali lavori sono già in via di realizzazione come da tabella esposta nel cortile della scuola e rallentati solo dalle condizioni meteo e saranno conclusi al più presto possibile. Si precisa, inoltre, che al sopralluogo citato non era presente alcun tecnico del Comune, ma solo personale della scuola".