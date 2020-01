Niente rimonta per lo Sporting San Salvo nel secondo turno di Coppa Abruzzo. I biancazzurri allenati da mister Marcello dopo la sconfitta all'andata con il Fresa per 2 a 0, ieri pomeriggio sul sintetico di via Stingi sono stati superati 2 a 1 dai fresani venendo eliminati dalla competizione.

Entrambe le formazioni sono scese in campo rimaneggiate; tra gli ospiti presenti Daniele Ottaviano e Luca Albanese tra i pali, entrambi "prestati" dalla squadra del campionato Amatori.

È lo Sporting a passare in vantaggio poco dopo la mezz'ora del primo tempo con Danilo Farina. La risposta del Fresa arriva a stretto giro con il gol di Simone Annibali. Nella seconda frazione di gioco il sorpasso definitivo con il gol del capitano Eriberto Ottaviano.

Tra le curiosità da annotare lo "scontro" in famiglia tra i fratelli Vasiu: l'attaccante Admir (militante nel Fresa) e il portiere Elvin dello Sporting, quest'ultimo è stato espulso a 5 minuti dal termine per un fallo fuori area. Infine, spicchio di gara fuori ruolo per Crescenzo Mainardi, n. 1 del Fresa che ieri è entrato a un quarto d'ora dal fischio finale in attacco.

Tra le altre vastesi, passa agevolmente il turno il Montalfano che batte in casa il Real Porta Palazzo per 7 a 0 (ospiti in campo in 10 a causa di diverse assenze). In gol Di Martino (doppietta), Ferrante, Fiermonte, D'Alberto, Moroianu e Zara.

Nel triangolare, il Roccaspinalveti si impone sul Trigno Celenza per 3 a 0 (del raggruppamento fa parte anche il Real Montazzoli).

Eliminato anche lo Scerni che in trasferta contro il Tre Ville ha pareggiato 2 a 2 venendo poi battuto ai rigori.